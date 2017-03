Cassiera rubava carte di credito ai clienti, poi faceva acquisti col marito

Una cassiera con vizio del furto che sfruttava la sua posizione lavorativa per rubare carte di credito ad ignari clienti, poi, insieme al marito, effettuavano acquisti di oro e gioielli con le carte sottratte alle vittime, che si vedevano addebitare centinaia di euro spese a loro insaputa. È stato l’intervento del reparto Polizia Giudiziaria del I gruppo Prati a sventare un raggiro che andava avanti da tempo, ad opera di una coppia, marito e moglie residenti ad Ostia.

FURTI IN CASSA - La donna, sfruttando il lavoro da cassiera presso un rivenditore di materiali per la casa, individuava i soggetti più adatti e, approfittando della confusione o di un attimo di distrazione, riusciva a sottrarre le carte di credito utilizzate per i pagamenti. Finito il lavoro poi, insieme al marito, ne approfittava per comprare monili in oro e gioielli.

ACQUISTI AL PARCO LEONARDO - Tutto è partito dalla denuncia di un signore, che aveva ricevuto sul suo cellulare un messaggio dalla banca: l'avviso di un pagamento di 800 euro per una collana ed un bracciale d’oro acquistati al centro commerciale Parco Leonardo, dove però non era mai stato.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE - Qui i due avevano fatto solo l’ultimo di una lunga serie di acquisti: grazie all’orario della transazione e alle immagini delle telecamere, gli agenti di via del Falco sono riusciti, al termine di lunghe indagini, ad identificare i responsabili.

BLITZ ALL'ALBA - Questa mattina all’alba è scattata la perquisizione disposta dalla Procura di Civitavecchia nell’appartamento della coppia, che è stata denunciata per il reato di utilizzo fraudolento di carte di credito, perpetrato in concorso e reiterato nel tempo. Sono stati sequestrati parte degli illeciti e una serie di documenti indicanti transazioni finanziarie, utili per l’inchiesta ancora in corso.