Cassia-Olgiata: lavori alla rete idrica, venerdì 15 marzo senza acqua

Cassia e Olgiata senza acqua venerdì 15 marzo 2019. Lo comunica AceaAto2 al Municipio Roma XV. "Per effettuare dei lavori di bonifica sulla rete idrica all’interno del Consorzio Largo dell’Olgiata 15, dovrà necessariamente interrompere il flusso idrico dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 15 marzo 2019".

Come informano ancora dal Municipio di Roma nord: "Si potranno, pertanto, verificare degli abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua a: Consorzio Olgiata Strada A-D-Z-V-T-I-B-F-S - Via Cassia (Da Viadotto Olgiata fino a via Antonio Battilocchi-Centro Commerciale) - via Formellese".

Acea ha comunque predisposto due autobotti in stazionamento presso: l’entrata Consorzio Olgiata Via Formellese all’angolo con Largo dell’Olgiata ed in via Cassia all’interno del Centro Commerciale all’angolo con Via Antonio Battilocchi.

Per eventuali segnalazioni è possibile contrattare il numero verde Acea Ato2 800.130.335