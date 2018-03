La casa trasformata in laboratorio dello spaccio: droga, nomi e bilancini. Arrestato pusher

Le indagini mirate alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato all'arresto di un pusher 40enne che aveva messo su un fiorente giro di spaccio a Roma Nord.

Dal Casilino alla Cassia per spacciare

Dopo giorni di indagini gli uomini della Polizia di Stato, insospettiti dai movimenti dell'uomo, si sono messi sulle sue tracce: il 40enne, residente del Casilino, è stato visto aggirarsi con fare sospetto in zona Cassia. La perquisizione nel suo appartamento ha confermato quanto fiutato dagli agenti.

In casa droga, bilancini e contanti

Ad aprire la porta dell’abitazione è stata la compagna di F.A.A., in quel momento assente: nella camera in cui il 40enne dorme, all’interno di un comodino accanto al letto, sono stati trovati 12 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,2 Kg; un involucro in cellophane contenente circa 50 grammi di cocaina e 2400 euro, probabile provento della sua illecita attività.

Su un altro comodino posto ai piedi del letto, i poliziotti del commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, hanno inoltre rinvenuto 3 dosi di cocaina, cinque bustine di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione sporchi di cocaina, un grosso coltello intriso di hashish, un piatto usato per “tagliare” la droga con sopra tracce di cocaina, varie buste per il confezionamento ed un quaderno con nomi e cifre.

Sopraggiunta anche l’unità cinofila, grazie al fiuto del cane è stato scovato, all’interno di un cofanetto nella sala da pranzo, un pezzo di hashish di circa 20 grammi.

L'arresto dell'uomo

Quando F.A.A. è rientrato a casa ad attenderlo ha trovato gli agenti che lo hanno perquisito trovandogli nella tasca dei pantaloni 305 euro in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo dare contezza. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.