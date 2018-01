Caso Valerio Frijia, sopralluoghi sui binari di Labico a caccia della verità

Mentre si attende l'ufficialità del Dna, il caso di Valerio Frijia, il 15enne scomparso da Labico, viene raccontato ormai da tutti, amici e parenti, come una tragedia. Poche infatti le speranze che il corpo dilaniato sotto un treno, ritrovato nella notte tra venerdì e sabato, non sia quello del giovane. Disperati gli amici, rassegnati genitori e parenti impegnati in questi giorni e ore in interrogatori, riconoscimenti e ricostruzioni per capire cosa è accaduto a Valerio.

Lunedì pomeriggio è toccato a papà Alessandro e al fratello Emanuele accompagnare la Polfer sui binari. I poliziotti, durante il sopralluogo, hanno mostrato al fratello di Valerio la scarpa da ginnastica bianca con delle strisce nere ritrovata dagli uomini della scientifica. Emanuele, quasi in lacrime, ha annuito con la testa. Il padre ha invece consegnato agli uomini delle forze dell’ordine i pezzi (la scocca posteriore color oro) del telefonino di Valerio. A ritrovarla erano stati loro, in un sopralluogo privato sui binari.

E mentre il padre Alessandro con la voce rotta dall’emozione ripeteva a tutti quelli che andavano a confortarlo che il figlio “no, non poteva essersi suicidato”, un agente si è incamminato lungo i binari, percorrendoli in direzione Zagarolo alla ricerca del punto preciso dell'impatto e di qualche elemento che potesse far capire come il giovane abbia potuto trovarsi sui binari mentre passava l’Intercity diretto a Lecce.

Sempre lunedì, dal mattino fin al pomeriggio, nella postazione della Polfer di Colleferro sono stati ascoltati la madre Emiliana e diversi amici di Valerio. Per il momento però non sembrerebbero emergere novità rilevanti. Dalle 23, orario in cui Valerio è uscito di casa nessuno l’ha più visto e, cosa abbia fatto fino a mezzanotte e mezza, resta un mistero.