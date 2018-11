Caso Marrazzo: ricatto a luci rosse all'ex Governatore del Lazio, condannati 4 carabinieri

Il Tribunale di Roma ha condannato a 10 anni di carcere Nicola Testini e Carlo Tagliente, a 6 anni e mezzo Luciano Simeone e a 3 anni Antonio Tamburrino, i quattro carabinieri accusati di aver messo in atto un ricatto a luci rosse contro l'ex Governatore del Lazio Piero Marrazzo, avvenuto nel luglio del 2009.

I quattro militari dell'Arma erano accusati a vario titolo, di concussione, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione. I giudici della IX sezione di piazzale Clodio hanno sostanzialmente accolto la tesi del pm Edoardo De Santis, condannando inoltre Testini e Tagliente a una multa di 50mila euro a testa.

La vicenda risale al luglio del 2009 quando i carabinieri della compagnia Trionfale, dopo aver ricevuto una 'soffiata' da un informatore, fecero un blitz nell'abitazione della trans José Alexandre Vidal Silva, nota come Natali, in via Gradoli 96, e la trovarono in compagnia di Marrazzo. I militari, quindi, iniziarono a girare un video che successivamente sarebbe stato usato a scopo di ricatto. I carabinieri, dal canto loro, si erano difesi dicendo che il video era stato girato soltanto per documentare l'operazione.

Tagliente seppe da un suo informatore, il pusher Gianguerino Cafasso, che si stava svolgendo un festino a base di droga in via Gradoli. Cafasso verrà poi trovato morto in un hotel della Capitale il 12 settembre del 2009.

"La sentenza riconosce in pieno la colpevolezza degli imputati che, disonorando la propria divisa, si sono resi responsabili di un ignobile sopruso e di un vile ricatto criminale", ha commentato Luca Petrucci, legale di Piero Marrazzo, dopo la sentenza. "Marrazzo ha atteso nove anni questa pronuncia che accogliamo con soddisfazione - ha aggiunto Petrucci - Anche in questo momento, da uomo delle Istituzioni, da giornalista del servizio pubblico e, soprattutto, da cittadino perbene, Marrazzo, tiene a ribadire la propria massima considerazione nell'Arma dei Carabinieri che è, insieme a lui, la vittima principale dei crimini commessi da questo manipolo di 'mele marce'".

Inoltre, Piero Marrazzo e il trans Natali dovranno essere risarciti dai quattro carabinieri condannati ma anche dal ministero dell'Interno, in qualità di responsabile civile. Lo ha stabilito la sentenza del Collegio della IX sezione del Tribunale di Roma. Il risarcimento danni sarà liquidato in separata sede. Testini, Tagliente, Simeone e Tamburrino dovranno a loro volta risarcire il ministero della Difesa e quello dell'Interno per "i danni cagionati", anche in questo caso in separata sede