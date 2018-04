Prende a calci l'auto della ex compagna e la minaccia di morte: stalker in manette

E' finito l'incubo di una donna che durava da 3 anni. Nella notte, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 51 anni, originario della provincia di Catanzaro ma da tempo residente a Roma, sorpreso mentre stava prendendo a calci l'auto della sua ex compagna, parcheggiata sotto la sua abitazione, proferendo delle pesanti offese e minacce di morte.

La vittima, che subiva episodi del genere dal 2015, anno in cui aveva deciso di troncare la sua relazione con l'uomo a causa della sua abitudine ad alzare il gomito, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri perché esausta della situazione.

Durante la loro relazione, da cui è nato un figlio ormai 16enne, l'uomo si era già reso protagonista di gravi episodi di violenza finché lei, nel 2015, non lo ha messo alla porta. Da quel momento i raptus hanno avuto un'escalation: appostamenti sotto casa, agguati in strada quando la donna andava dalle sue amiche, continue minacce di morte telefoniche, tentativi di sfondamento della porta dell'abitazione, danneggiamenti di citofoni, campanelli e auto, tutti episodi mai denunciati per paura di ulteriori ritorsioni.

Finalmente, su input di un'amica e di un Centro Antiviolenza a cui la donna si era rivolta, lo scorso mese di dicembre ha deciso di sporgere una denuncia nei confronti del suo ex.

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, la vittima ha effettuato la prima chiamata al 112 segnalando che l'uomo si era presentato sotto la sua abitazione pretendendo di entrare per vedere il figlio. Quando le forze dell'ordine sono arrivate in zona, il 51enne si era già allontanato, ma era stato riscontrato un serio danneggiamento del citofono, quasi completamente sradicato, e altri danni alla porta d’ingresso dell’abitazione della donna.

Alle successive 1:30, l'aguzzino si è fatto nuovamente sotto, iniziando a prendere a calci l'auto della vittima, ma questa volta è stato acciuffato dai Carabinieri e portato nel carcere di Regina Coeli.