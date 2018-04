Pacco 'stupefacente' lanciato dalla finestra: all'interno 590 dosi di droga destinate a Tor Bella Monaca

Ben 590 dosi di droga sequestrate, erano destinate alle piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. E' questo l'esito dell'operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato della VI Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile, che ha portato all'arresto di un 33enne.

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, i 'Falchi' hanno iniziato il pattugliamento del quartiere Casilino, notando subito un sospetto andirivieni dall'interno di un palazzo. I poliziotti, in borghese, si sono così appostati in una posizione di osservazione defilata e la loro attenzione veniva attratta soprattutto da un appartamento al piano terra.

Il giovane all'interno, appena ha udito l'intimazione ad aprire la porta, ha gettato dalla finestra un involucro contenente della sostanza stupefacente. L'escamotage messo in atto però non ha sortito il suo effetto. I poliziotti sotto le finestre dell’appartamento, hanno intercettato e sequestrato il pacco 'stupefacente'. All'interno 100 dosi di cocaina, 130 dosi di marijuana e 360 dosi di hashish e destinato probabilmente a rifornire le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.