Traffico internazionale di cocaina, cinque arresti. Fra loro un boss Casamonica

Maxi operazione contro il traffico internazionale di cocaina. Cinque gli arresti, fra loro un elemento di spicco del clan Casamonica. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. A sgominare il gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina nell'ambito dell'Operazione "Brasile Low Cost", i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma (DDA).

Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso della mattinata dal Procuratore Aggiunto di Roma Michele Prestipino Giarritta.

Lo scorso 25 gennaio gli investigatori del Gico inflissero un duro colpo alla famiglia Guglielmi-Casamonica confiscando beni per 2,4 milioni di Euro (Qui la notizia). Una prosecuzione dell'Operazione "Ottavo Re di Roma" del dicembre 2017 che ha poi colpito i beni di Abramo Di Guglielmi, alias 'Marcello Casamonica', Giulia di Guglielmi, conosciuta come 'Pamela' e Romolo Cerello, marito di quest'ultima.

Fra i beni confiscati anche una porzione di una lussuosa villa in stile liberty in zona Anagnina, alla quale si accede percorrendo un viale alberato, ai lati del quale sono presenti numerose statue in marmo raffiguranti divinità della mitologia. Annessa all'abitazione, i cui interni sono arredati in modo particolarmente sfarzoso, vi è una scuderia, attrezzata per ospitare anche cavalli da corsa (qui il video dei beni sequestrati).