Cassazione: "Il clan Casamonica-Spada è associazione di stampo mafioso"

La giurisprudenza lo conferma: "Il clan Casamonica-Spada è un’associazione di stampo mafioso". Di ieri la sentenza con cui la III sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati - tra cui diversi esponenti della famiglia Casamonica e alcuni della famiglia Spada - contro l'ordinanza del Riesame di Roma, che lo scorso luglio aveva confermato in gran parte le misure cautelari in carcere disposte dal gip per 416bis.

Secondo i giudici, il clan è appunto mafia, "attivo in diverse zone della Capitale e composto da persone dai ruoli interscambiabili animate dallo stesso fine delinquenziale". Tra gli affiliati, rilevano gli ermellini nelle motivazioni relative alla convalida di nell’udienza svoltasi davanti alla terza sezione penale lo scorso 9 gennaio, c’è "un solido vincolo familiare", sono persone "interscambiabili nei ruoli e accomunati dal fine comune di commettere svariati reati".

I due clan sinti gestiscono a braccetto il business dello spaccio di droga. Nel verdetto 17851, l’alta corte sottolinea come ormai sono numerosi i collaboratori di giustizia, oltre alle vittime di estorsioni e usura, che hanno "concordemente ricostruito l’organizzazione del sodalizio criminoso e hanno identificato i ruoli svolti da ciascun componente, segnalando talvolta lo svolgimento di una mansione specifica e immutata (si pensi a Casamonica Giuseppe, vertice del sodalizio), talaltra alla interscambiabilità delle funzioni svolte dai singoli".

Sul pronunciamento della Cassazione ha commentato su Twitter la sindaca di Roma. "Casamonica-Spada mafiosi interscambiabili. Cassazione conferma mafiosità clan, parlando di 'solido vincolo familiare e affiliati accomunati dal fine comune di commettere reati'. Non ci stancheremo mai di combattere la mafia".