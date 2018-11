Casamonica, Salvini al Quadraro: "La pacchia è finita"

Un'ideale staffetta con la sindaca Raggi che dice di non aver ancora sentito. Matteo Salvini arriva in via del Quadraro alle 8. Da pochi minuti la sindaca è andata via, dopo aver guidato dall'alba, il blitz della polizia Locale. A mattina fatta il ministro degli Interni arriva davanti alle ville dell'operazione. Lo fa per ringraziare le forze dell'ordine e tutte le istituzioni.

"Dopo decenni per questi soggetti la pacchia è finita". "Non ho ancora visto la sindaca Raggi, ora la chiamerò e la ringrazierò. Un grazie va alle forze dell'ordine e alla polizia locale. Confermo che lunedì abbatteremo la villa della Romanina che diventerà un'area giochi per i bambini".