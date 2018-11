Casamonica contro gli abbattimenti: blocchi stradali e proteste, tre fermi

Tensioni a via del Quadraro, intorno alle 17.45 di giovedì dove una ventina di persone, dopo lo di sgombero e l'abbattimento delle ville abusive dei Casamonica, hanno tentato di forzare il posto di blocco spintonando e facendo cadere a terra alcuni agenti della polizia municipale. Tre gli uomini fermati, portati presso gli uffici per la procedura di identificazione. A quanto si apprende poco prima gli sgomberati avevano tentato di dare fuoco a della legna come azione dimostrativa e poi, con alcune auto, avevano inscenato un blocco stradale.

Una ventina di appartenenti alla famiglia Casamonica ha infatti tentato di oltrepassare le transenne che li dividono dalle case che il Campidoglio sta demolendo accendendo fuochi e agitando bastoni: spintoni, sputi e insulti contro i vigili urbani schierati. "Domani (oggi ndr) sarà guerra, porteremo qui duemila persone e inizieremo a sparare", le frasi pronunciate nei confronti dei 'caschi bianchi' romani. Il tentativo di forzare il blocco è stato respinto, due persone sono state arrestate, una terza denunciata a piede libero. La tensione è alle stelle

Intanto proseguendo nei controlli negli immobili che verranno demoliti sotto le mattonelle di una casa è stata rinvenuta una botola, un pozzetto di cemento, vuoto. Nella stessa casa sono stati trovati 9 grammi di coca e bilancini di precisione di cui è stata informata la Procura. Altri tre nascondigli, erano stati ricavati in altre abitazioni. Il sospetto è che ci siano ben altri tesori nascosti e che i Casamonica non hanno fatto in tempo a portar via.