Casamonica, la donna del clan che comanda come un uomo. "È come il Diavolo"

A Roma tutti li conoscono da decenni: un albero genealogico con radici solide quelle dei Casamonica. Qui, nell'enorme dinastia sinti, la maggior parte delle donne sono costrette al silenzio, piegate alla cura della casa e dei figli. Ma negli ultimi anni, negli affari del clan, sono emerse anche figure femminili che hanno scalzato la gerarchia e l'ultima ordinanza 'Noi proteggiamo Roma' (i nomi degli arrestati) lo dimostra.

Chi aveva una posizione di spicco era Gelsomina Di Silvio, detta Silvana, che secondo gli inquirenti ha "un ruolo talmente rilevante da essere paritetico a quello del marito". A ricostruire i rapporti di forza all'interno della famiglia della Romanina, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato nelle scorse ore la Dda di Roma e la Polizia ad eseguire 20 arresti, sono le intercettazioni, le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia e le indagini delle forze dell'ordine.

Una donna come i maschi del clan

Gelsomina Di Silvio, 65 anni moglie sposata con rito rom con Ferruccio Casamonica, capo del suo ceppo familiare, "è terribile, una delle più temute, isterica e imprevedibile. Mena come un maschio": così la descrive chi la conosce.

Aggressioni verbali e fisiche. Schiaffi dati per umiliare e per punire. Quello di Gelsomina Di Silvio è "un costante contributo all'operatività dell'associazione, curando insieme alla figlia Sonia, 40 anni (moglie di Guerrino Casamonica) i rapporti con il gruppo familiare riconducibile a Giuseppe Casamonica", scrive il gip Mendola.

"La partecipazione della predetta indagata Gelsomina Di Silvio all'associazione - come si legge ancora nell'ordinanza di custodia cautelare - è stata riferita da una collaboratrice di giustizia, la quale le ha peraltro attribuito un ruolo significativo, in quanto sostanzialmente paritetico a quello del marito e non subalterno come è consuetudine negli altri nuclei familiari del clan". Un ruolo giudicato idoneo a partecipare alla fase decisionale della pianificazione delle attività illecite con il marito.

"Da noi comandava Gelsomina, è come un diavolo"

"Da noi comandava Gelsomina, - riferisce la collaboratrice di giustizia - Lei è manesca, lei comanda, lei è una cosa fuori dal normale, è un diavolo in persona, lei deve sapere tutto, ordine, tutto, tutto, tutto, mai una cosa (parola incomprensibile), tutto! È gelosa dei figli, è un diavolo".

Per ricostruire l'ascesa di 'Silvana' all'interno della famiglia Casamonica basta scorrere le pagine dell'ordinanza: "La lettura complessiva degli atti di indagine consente di delineare il costante contributo fornito dall'indagata Gelsomina Di Silvio, 65 anni, (moglie di Ferruccio Casamonica, 70 anni) all'operatività dell'associazione, curando insieme alla figlia Sonia, 40 anni (moglie di Guerrino Casamonica, quest'ultimo figlio di Giuseppe Casamonica, 70 anni) i rapporti con il gruppo familiare riconducibile a Giuseppe Casamonica".

La faida amorosa tra Guerrino e Guido Casamonica

Il gip del tribunale di Roma nell'ordinanza di custodia spiega come "significativo riscontro all'assunto appena formulato si trae dalla vicenda relativa ai contrasti, risalenti al 1994, insorti per questioni di natura sentimentale, tra le due famiglie facenti capo a Ferruccio Casamonica e Giuseppe Casamonica" e "ricomposta proprio in conseguenza delle decisioni e dell'intervento dell'indagata Gelsomina Di Silvio".

In quell'occasione la donna conosciuta come 'Silvana' riuscì a riportare la calma dopo il contrasto tra Guerrino Casamonica, detto Pelè e Guido Casamonica che si contesero Antonietta Casamonica, promessa in sposa al primo ma legata sentimentalmente al secondo che poi scelse "provocando la reazione della famiglia di Giuseppe, culminata in un vero e proprio scontro a fuoco con la famiglia di Ferruccio", si legge. E' Gelsomina Di Silvio, secondo il Gip e gli investigatori, l'unica donna a riuscire a gestire le questioni interne al clan.