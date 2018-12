Casalotti: nasconde marijuana in casa, un giovane finisce nei guai

Nascondeva in casa marijuana pronta alla vendita. I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 28enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una mirata attività antidroga in zona Casalotti ha portato i Carabinieri uomo, notato aggirarsi con fare sospetto negli ambienti frequentati dai giovani del posto e in note piazza di spaccio. E così ieri, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Trovato in possesso di alcune dosi, i Carabinieri hanno deciso di perquisire abitazione del 28enne, dove hanno rinvenuto una busta contenente 380 grammi di marijuana, in parte divisa già in dosi, pronte alla vendita. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, materiale idoneo al confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma.