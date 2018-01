Tentano furto in appartamento: ladro preso dopo inseguimento, caccia al complice

Un ladro finito in manette, l'altro riuscito a fuggire. La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un albanese, di 30 anni, sorpreso subito dopo aver tentato un furto all’interno di un'abitazione.

La proprietaria dell'appartamento in via Arona, dopo aver sentito dei rumori sospetti sul suo terrazzo ed ha allertato il 112. I Carabinieri hanno iniziato a perlustrare la zona fino a quando, giunti all'altezza del parcheggio del mercato coperto di via Casalotti, hanno notato due individui che, alla loro vista sono dati alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento terminato con l'arresto del 30enne albanese che ha tentato di opporre una strenua resistenza, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Durante la fuga i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato gli arnesi atti allo scasso utilizzati dai due ladri. Proseguono le indagini dei Carabinieri finalizzate all'identificazione del complice.