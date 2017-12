Casal Palocco, albero crolla nel cortile della scuola elementare

Ancora alberi caduti a Roma. Dopo l'episodio avvenuto questa mattina in zona Prati, anche il X Municipio diventa scenario di crolli. Un grosso albero è caduto intorno alle 10 davanti alla scuola elementare Tullio Zevi di via Pirgotele. Grande spavento ma nessun ferito tra i bimbi che in quel momento erano in classe.

La situazione non è nuova. Le maestre sono costrette, durante la ricreazione, a far giocare i bambini sull'asfalto, lontano dagli alberi. "Non è mai stata effettuata una potatura o un qualsiasi controllo sul verde. - dichiarano in una nota congiunta il Coordinatore e Capogruppo di Forza Italia in X Municipio Mariacristina Masi e il Responsabile di Casal Palocco del Coordinamento FI del X Municipio Francesca De Cesare. - Prepareremo una interrogazione urgente al Presidente del Municipio e all'Assessore competente per avere delucidazioni su come abbia intenzione di agire l'Amministrazione Municipale sulla manutenzione del verde pubblico e a che punto sia il bando capitolino in modo da capire quanto ancora dovrà essere bloccata la macchina amministrativa su questo tema, rischiando che la condizione del degrado di Roma diventi irrecuperabile". L'albero è stato successivamente rimosso dal Servizio Giardini del Comune di Roma.