Casal del Marmo, tenta di incassare alle poste assegno clonato: arrestato

Ha provato ad incassare un assegno, non trasferibile, di 1900 euro, in un ufficio postale a Casal del Marmo. E' successo ieri mattina quando, insospettito dai caratteri del titolo e dai documenti di identità presentati dall'uomo, anomali per materiale di stampa ed incompatibilità di lettura col dispositivo ottico, l'impiegato della Poste ha avvisato il direttore che ha subito chiamato il N.U.E.

Immediatamente è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato ed ha fermato l'individuo che stava cercando di scappare. Il 58enne romano, accompagnato dagli agenti negli uffici del commissariato Primavalle, ha raccontato di essere stato avvicinato, mentre si trovava all'interno di un bar di zona, da due persone con accento napoletano che gli hanno promesso 200 euro se fosse andato a cambiare l'assegno per loro.

Per il 58enne, che aveva già precedenti di polizia, sono scattate le manette per il reato di truffa.