Casal de Pazzi: fumano sul bus, l'autista li fa scendere e loro distruggono i vetri

Ennesimo atto vandalico ai danni dei mezzi pubblici della Capitale. E' il sindacato SULCT a denunciare quanto accaduto questa notte in via Karl Marx, a Casal de Pazzi. I fatti alle 3. Secondo il racconto del segretario Renzo Coppini "un gruppo di giovani, sorpresi a fumare dall'autista, nell'atto di scendere si sono armati dei martelletti di emergenza frangivetro e in pochi secondi hanno mandato in frantumi i vetri della porta posteriore e quelli della fiancata destra. Un raid violento e inaudito che ha messo temporaneamente fuori uso uno dei nuovi autobus".

Si tratta infatti di una delle nuove vetture dell'Iveco che in questi mesi stanno entrando progressivamente in servizio su tutta la Capitale.

"Nello stigmatizzare tale gesto, che per fortuna non ha avuto ripercussioni sul lavoratore e sugli utenti a bordo, il SULCT torna a chiedere con determinazione, date le continue aggressioni, maggiori tutele per il personale e per i beni aziendali. Riteniamo doveroso un cambio di passo sia sotto il profilo materiale che culturale, lo denunciamo da tempo: da un lato certezza delle pene, riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e inasprimento delle sanzioni per i reati a danno del patrimonio della collettività, dall’altra l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, onde arginare e combattere il degrado sociale e culturale".