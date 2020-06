Cronaca Casal Bertone / Via Domenico de Dominicis

Casal Bertone, con attrezzi da scasso si aggiravano in garage: denunciati

L'accaduto ìn via Domenico de Dominicis: i militari allertati da una segnalazione al 112 hanno sorpreso e denunciato per concorso in tentato furto aggravato tre persone