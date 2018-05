Casa popolare trasformata in base dello spaccio, l'appartamento era di un uomo morto 5 anni fa

Una casa popolare trasformata in una base dello spaccio. Ma c'è di più perché quell'appartamento assegnato ad un uomo oramai morto da 5 anni. Succede a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, dove i Carabinieri hanno scoperto un sistema articolato di vendita dello stupefacente. In manette sono finiti un 49enne, un 43enne e un 22enne perché sorpresi in flagranza di reato, per "concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Tor Bella Monaca: spaccio nelle case popolari

Nel corso di un mirato e prolungato servizio di osservazione, i tre sono stati notati dai Carabinieri mentre cedevano 2 dosi di eroina ad un giovane acquirente che è stato segnalato successivamente alla Prefettura. Lo spaccio avveniva attraverso una fessura praticata nella cancellata, installata per bloccare l'accesso alla rampa di scale che conduce all’interno dell’appartamento utilizzato come base di spaccio, eludendo così i controlli.

La droga nello scarico fognario

Prima di essere acciuffati dai militari di Tor Bella Monaca, i tre hanno provato a gettare nello scarico fognario dello stabile 62 dosi di cocaina, che sono state però recuperate. Nell'appartamento, che i tre avevano di fatto occupato, i militari hanno trovato altre 15 dosi di eroina.

L'appartamento è stato sottoposto a sequestro penale ed è stato informato l'Ater per le successive valutazioni. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri, in attesa di rito direttissimo.