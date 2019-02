Tor Bella Monaca: casa popolare disabitata e usata come base dello spaccio

Prosegue, senza sosta, l'azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quadrante sud est di Roma da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati.

In via Brandizzi, all'interno di un alloggio popolare che al momento del controllo risultava disabitato, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un deposito di stupefacenti con ben 3 chili di cocaina e 27 chili di hashish.

La droga, destinata al mercato delle piazze di spaccio del quartiere, è stata sequestrata mentre proseguono le indagini per risalire ai detentori. Solamente pochi giorni i Carabinieri avevano sequestrato un alloggio Ater utilizzato impropriamente come serra per la produzione della marijuna.