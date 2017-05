Ostiense: annunci su internet per prestazioni hot, scoperta casa d'appuntamenti

Una casa a luci rossa in via Ostiense. E' quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia EUR hanno scoperto arrestando una 55enne cinese. Da alcuni giorni, i militari avevano notato un insolito e continuo via vai di uomini, i quali, prima di accedere all’abitazione, utilizzavano una sorta di codice per farsi riconoscere, solitamente una telefonata davanti al portone condominiale.

Dopo la chiamata, ad aprire la porta, in abiti succinti, la donna che furtivamente li faceva entrare in casa. Individuato l’appartamento, i Carabinieri sono entrati all’interno dell’abitazione con uno stratagemma e hanno riscontrano l’effettiva presenza della maitresse che gestiva le prestazioni sessuali di una sua connazionale di 47 anni, in Italia senza fissa dimora.

Le prestazioni venivano pubblicizzate sui siti internet con annunci che indicavano i recapiti di cellulare da contattare. L’appartamento, sottoposto a sequestro, era stato arredato come una casa a luci rosse, con illuminazione soffusa e candele profumate in tutti gli ambienti.

L’arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà difendersi dall’accusa di sfruttamento della prostituzione.