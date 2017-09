Pannelli pubblicitari a rischio caduta dal ponte ferroviario, pompieri a lavoro

Pannelli pubblicatari a rischio caduta su via dei Prati Fiscali dove questa mattina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione degli stessi. Siamo in via dei Prati Fiscali, zona Conca d'Oro. A destare preoccupazioni i maxi cartelloni affissi sulla balaustra del ponte ferroviario. Per consentire l'intervento di rimozione degli stessi è stato necessario effettuare un restringimento di carreggiata della strada fra via di Villa Spada e via Val d'Ala, in direzione largo Valtournanche.

Rallentamenti al traffico veicolare

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento di rimozione in sicurezza si sono registrati rallentamenti sia al traffico veicolare su gomma che su quello ferroviario. Ripercussioni anche nella vicina via Salaria, fra viale Somalia e via dei Prati Fiscali.

Ritardi sulla linea ferroviaria

Risentimenti si sono registrate anche per i treni che transitano sul ponte ferroviario dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Come informa Rfi "dalle 13.15 il traffico ferroviario sulla linea AV Roma – Firenze è rallentato a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi dei binari, fra Roma Tiburtina e Settebagni, per la rimozione da un cavalcavia di cartelloni pubblicitari pericolanti". I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 20 minuti.