Versetto del Corano su un centro islamico sotto sequestro: "Frase usata da jihadisti"

Una scritta in arabo fatta con un pennarello sopra il cartello di sequestro della struttura e la traduzione che svela il versetto del Corano: "Vorrebbero spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah non intende che perfezionare la Sua luce, anche se ciò dispiace ai miscredenti". Siamo in via di San Vito, all'Esquilino. La scoperta ad opera degli agenti della polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente informato il Nucleo Informativo dei carabinieri di Roma.

Qui, il 23 febbraio, gli agenti dei gruppi SPE E PSO del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dai vice Comandanti del Corpo Lorenzo Botta ed Antonio di Maggio, avevano sequestrato una struttura al civico 12.

Nel rapporto della polizia municipale, come riportato da un lancio dell'agenzia Ansa che cita il maggiore Giuseppe Iacoviello, del nucleo Informativo dei carabinieri, si legge che "il versetto è il più usato dai jihadisti per giustificare violenze di vario tipo contro i miscredenti e gli apostati". La scritta in arabo è stata trovata ai primi di aprile sul cartello di sequestro dell'Associazione culturale islamica "Hil Ful Fuzul Social Organization Onlus", che fungeva da moschea ed era stata chiusa il 22 febbraio dopo un'attività investigativa.

Gli agenti di polizia giudiziaria della municipale hanno rimosso e sostituito il cartello, che è stato sequestrato.

IL SEQUESTRO - Secondo quanto comunicato dagli agenti, i locali venivano utilizzati come luogo di culto e come scuola, materna e dell'infanzia per 10 bambini tra gli 11 mesi e i 4 anni, il tutto in spazi accatastati come "cantine". Sono state inoltre rilevate la violazione delle norme antincendio e sulla sicurezza. I locali, che noi risultano essere idonei per l'afflusso dei fedeli, sono stati rilevati privi delle necessarie uscite di sicurezza e muniti di impianto elettrico non idoneo.