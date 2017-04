Tor Bella Monaca, cartelli anti-stranieri: maxi multa dopo blitz fascista

Ben 11340 euro multe complessive a 27 soggetti. E' questa la conseguenza del blitz fascista di Azione Frontale tre le strade di Tor Bella Monaca e di tutto il VI Municipio. I vigili urbani di Roma, del gruppo Torri, hanno infatti multato per affissione abusiva i cartelli di Azione Frontale che invitavano a boicottare i negozi degli stranieri.

Le sanzioni applicate ai sensi del codice della strada prevedono una multa di 420 euro per ciascuna violazione. Le multe sono per affissione abusiva e non attengono ai contenuti dei cartelli di cui ne è stata comunque disposta la rimozione.

Tutto era iniziato nella notte tra mercoledì e giovedì. "Aiuta il tuo popolo – Boicotta i negozi stranieri sostieni le attività commerciali dei tuoi quartieri", si leggeva nei cartelli apparsi sui muri e sulle saracinesche di alcuni negozi.

"Il razzismo di sangue non ci appartiene, noi siamo per la difesa dell'identità e cultura del nostro popolo e l'azione della scorsa sera ne è la dimostrazione - avevano sottolineato da Azione Frontale - Questo è solo un piccolo gesto per l'economia e la rinascita dei nostri quartieri, ma è un piccolo atto d'amore per tutto il popolo italiano".

Sulla vicenda, attraverso il suo profilo Facebook, è arrivato il commento anche del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "A Roma manifesti razzisti chiedono di boicottare regolari negozi gestiti da stranieri. La diversità è il bene di ogni collettività dinamica e che guarda al futuro con speranza. Fermiamo questa barbarie o il nostro domani sarà chiuso, povero e senza speranze. I grandi orrori della storia sono iniziati così. All'inizio colpendo le minoranze, per finire con l'opprimere tutti. Oltre che un orrore è una cosa ridicola: è come se a New York boicottassero le pizzerie italiane".