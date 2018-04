Montagnola: cartelli abusivi invadono il quartiere, denunciato un giovane

Circa trecento cartelli pubblicitari, di colore giallo, relativi al servizio di trasporto e facchinaggio hanno invaso il quartiere della Montaganoli. Cartelli postati dai residenti sui social che hanno poi denunciato il fatto alla Polizia Locale. Le pubblicità abusive sono state così sequestrate dagli agenti del Pronto intervento Centro Storico di Roma Capitale.

Ad essere fermato un ragazzo italiano di 26 anni, che era intento ad affiggere abusivamente materiale pubblicitario in ogni dove, su pali della luce, semafori e cartelli stradali, imbrattando e deturpando un altro quartiere della Capitale.

Quest'ultimo è stato, quindi, accompagnato presso gli uffici di polizia locale per ottenere ulteriori informazioni in merito all’attività svolta e gli è stato redatto un verbale per affissione abusiva. Indagini sono in corso per risalire al committente, che pare adeschi via internet personale adibito a tale scopo, remunerandolo previo servizio fotografico che attesti l’avvenuta affissione dei manifesti, nonché la localizzazione degli stessi.