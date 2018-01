"Spada non minaccia, ammazza direttamente": il dominio del clan all'insegna del terrore

Minacce, violenze, usura ed estorsioni. Un modus operandi noto quello del clan Spada che ben emerge nell'operazione 'Eclissi' firmata dal gip Simonetta D'Alessandro.

Le intercettazioni rivelano sfaccettature inquietanti con Carmine detto Romoletto, descritto come un capo che solo udirne il nome mette terrore. In un episodio, durante un incontro in un locale di Ostia Antica, si evince il timore che incute la figura di Romoletto. Una cena per saldare dei debiti pregressi si anima in pochi minuti.

Romoletto, in silenzio fino a quel momento, prende in mano un coltello puntandolo contro una donna, la sua interlocutrice, minacciandola: "Allora che dovemo fa? A me non frega niente dei problemi che hai con lui (indicando l'uomo che doveva dei soldi a Romoletto ndr) questo posto non è ne tuo, nè suo ma mio quindi te lo dico io come si fa. Lui (che in passato aveva picchiato la donna ndr) da qui non si muove, tu non lo mandi via neanche per niente, lavora ancora qui perché io in questo posto ci ho messo dei soldi e non li voglio perdere".

Romoletto si alza ed a quel punto interviene Roberto Pergola, arrestato anche lui nell'operazione 'Eclissi'. Prova a portare la calma ma come avvertimento della pericolosità della situazione avverte: "Romoletto è venuto al ristorante con una macchina rubata, s'è portato dietro un lanciafiamme. Se si arrabbia dà fuoco a tutto".

Stralci di intercettazioni che rivelano quanto il cognome Spada avesse influenza. Significativa, secondo gli investigatori, è la conversazione in cui un affiliato, riferendosi ad una vittima di estorsione, dice: "Ti dovrei spaccà solo la faccia. Domani vieni e mi parli in faccia, perché io ti vengo a cercare. Hai preso la persona sbagliata. Ti spezzo tutte le costole, pijo le tenaglie e ti strappo i denti".

Della potenza del clan Spada, è emblematica anche la 'protezione' imposta al titolare di un'attività commerciale balneare quando quest'ultimo riceve delle richieste provenienti da malavitosi chiamati "i napoletani", alle quali non intende sottostare proprio perché gode già della protezione degli Spada. "Purtroppo questo mi hanno chiesto e l'ho dovuto fa! Se vuoi stare qua è così, sennò ogni notte è buona per la tanica!" .