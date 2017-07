E' morta Carmela Sarnataro, la fondatrice di Discoteca Laziale

"Chiuso per lutto". Oggi la saracinesca della Discoteca Laziale di via Giovanni Giolitti resta abbassata. E' morta il 23 luglio la fondatrice dello storico negozio all'Esquilino, la signora Carmela Sarnataro.

Ne danno notizia, sul sito internet, i familiari. Il negozio Discoteca Laziale è conosciuto in tutta Roma, pioniere nella distribuzione di prodotti discografici. Un'istituzione per gli amanti della musica.

"Negli anni '60 aprì la sua prima ditta individuale: un piccolo negozio di musica in via Mamiani 62. Ha tramesso la sua passione a tutta la sua famiglia che, con orgoglio l’ha affiancata, ed ora prosegue il suo cammino" si legge nell'annuncio on line. Alle 10 di oggi si sono tenuti i funerali, nella chiesa di Sant'Eusebio in piazza Vittorio Emanuele.