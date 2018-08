Denuncia scomparsa del figlio ma era già morto, finiscono in tragedia le ricerche di Carlo De Felici

Quando la madre ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine il figlio era già morto ma né lei né chi lo aveva soccorso ne erano a conoscenza. Finiscono in tragedia le ricerche di Carlo De Felici sparito dalla propria abitazione a Frascati e rinvenuto privo di vita dopo poche ore nella zona di Tor Bella Monaca. I fatti hanno preso corpo la notte fra il 21 ed il 22 di agosto quando il 44enne ha fatto perdere le proprie tracce.

Carlo De Felici trovato morto a Tor Bella Monaca

Sparito dai Castelli Romani i familiari di Carlo De Felici hanno quindi lanciato un appello sui social media, a cui ha fatto seguito la denuncia alle forze dell'ordine. In questo arco temporale i carabinieri hanno però rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo in via Domenico Parasacchi, nella zona di Tor Bella Monaca. Senza documenti, la salma dell'uomo è stata quindi trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata, dove è poi avvenuto il riconoscimento da parte dei familiari in seguito alla denuncia di scomparsa dell'uomo.

Scomparso da Frascati

Trovato senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti Carlo De Felici sarebbe morto per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico.