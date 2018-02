"Gravi carenze igieniche": sindacato chiede chiusura del Commissariato Colombo

"Gravi condizioni igieniche al Commissariato Colombo". E' quanto denuncia in una nota, "dopo le tantissime lamentele giunte" la Segreteria Provinciale del sindacato di polizia Ugl-LeS (libertà e Sicurezza Polizia di Stato). Il segretario generale provinciale Luca Andrieri, chiederà al Questore di Roma Guido Marino, di chiudere il commissariato di Polizia di via Giovanni Maria Percoto, 8 per "gravi carenze igieniche".

Così ha annunciato Andrieri, che ha poi commentato: "Molte sono le questioni giunte alla nostra attenzione. Si tratta di diverse sperequazioni nell'assegnazione dei servizi d'istituto, alla mancata assegnazione di responsabili per determinati uffici, al continuo spostamento di personale da un ufficio ad un altro perdendo di fatto le professionalità acquisite. La situazione che ci porta a chiedere con forza l'intervento del Questore di Roma, è la situazione igienico sanitaria degli uffici di polizia dove devono lavorare i nostri colleghi del Commissariato Colombo. Una situazione che evidenzia la cattiva gestione che è ovviamente all'origine delle citate questioni".

Ha poi concluso Andrieri: "Abbiamo voluto divulgare solo la foto dei servizi sanitari, nonostante gli altri locali non siano in condizioni migliori e che per una questione di sicurezza non possiamo mostrare altri ambienti: quella stessa ragione di sicurezza autorizza i vertici istituzionali a sanzionare chi denuncia queste realtà e non consentito alle ASL di accedere negli Uffici per controllare la condizione igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro. Se l'ASL potesse verificare gli ambienti fatiscenti del Commissariato Colombo, non esiterebbe a chiuderli per indecorosità e decenza. Confidiamo nel Questore di Roma e nella Sua saggezza. Lo dobbiamo ai poliziotti e a tutti quei cittadini che devono recarsi in quella sede".