Carcere Velletri, Sippe: “Operatori Penitenziari sottoposti a Stress Psicofisico”

Dopo l’apertura fallimentare del nuovo Repartino Psichiatrico del Carcere di Velletri, i sindacalisti del Si.P.Pe. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda e Ciro Borrelli, insieme alla Psichiatra Rosalba Trabalzini, denunciano le condizioni difficili di vita che si vivono all’ interno del Pianeta carcere di Velletri e in generale. Lo scorso 18 febbraio 2019 le Autorità di competenza hanno voluto aprire il nuovo Repartino Psichiatrico all’ interno del Carcere di Velletri composto da quattro stanze - per un totale di cinque posti letto - destinato all’ osservazione dei detenuti che manifestano problemi di natura Psichiatrica, senza avere il personale specializzato ed adeguato per la sua gestione.

E’ uno scandalo senza precedenti, - commentano i sindacalisti – abbiamo più volte denunciato che durante la settimana presso l’infermeria del carcere nel turno della mattina prestano servizio cinque medici senza garantire il sevizio sanitario h24 al nuovo Padiglione D che ospita la media di 225 ai 264 detenuti, oltre a dare un grosso schiaffo morale ai pazienti del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Velletri dove vengono curati da soltanto due medici. Attualmente la categoria degli infermieri presso il carcere è fortemente al disotto del numero previsto, ne lavorano tre di giorno (con ben cinque medici), due di pomeriggio (con un medico) e uno di notte (con un medico) a fronte di una popolazione detenuta che porta la media di 585 presone ristrette. Occorre immediatamente incrementare la figura degli infermieri per soddisfare il fabbisogno sanitario.

Gli Agenti di Polizia Penitenziaria sono costretti a ricoprire spesso più posti di servizio sottoponendosi a turni massacranti e costretti a svolgere il proprio servizio applicando ordini di servizio di grande, grandissima e sorveglianza a vista, subendo un’ulteriore Stress Psicofisico irrecuperabile. Gli Agenti e tutti gli Operatori Penitenziari – precisa la Psichiatra Rosalba Trabalzini – che da anni indaga su tutte le carceri sparse su tutto il territorio Italiano al fine di comprendere le cause che sono alla base dell’elevato Stress Psicofisico che gli Operatori subiscono e che spesso li porta ad arrivare all’ estremo gesto del suicidio. Un dato allarmante, – continua la Psichiatra Trabalzini - dal mio posto di osservazione privilegiato ho avuto modo di osservare dall’ interno il grande disagio in cui devono districarsi gli Agenti delle strutture carcerarie. Il disagio non è solo dovuto alla sola carenza di personale, inevitabilmente per coprire i turni di servizio, l’avvicendamento è così stretto da non lasciare del tempo per un recupero psico-fisico ottimale.

Tra le cause di elevato disagio, ci sono anche i vari presidi che noi Psichiatri assegniamo ad alcuni detenuti che riteniamo debbano essere intenzionati. Possiamo, infatti, applicare l’istituto della sorveglianza a vista, ovvero – One-to-One – dove l’agente non deve mai perdere di vista la persona che riteniamo a rischio di atti auto ed etero lesivi. E’ questo un servizio altamente stressante a livello psichico, perché purtroppo, il singolo Agente sorvegliante si trova ad affrontare non solo un soggetto che potenzialmente può fare di tutto, ma persone che si sono macchiate di reati per il quale la colpa potrebbe superare il normale decorso dei pensieri e quindi, diventare spettatore davanti all’ imprevedibilità umana.

L’ulteriore presidio è quello della Grandissima Sorveglianza, il soggetto deve essere controllato ogni 15 minuti. Si evince quanto questi presidi siano ad altissima fonte di stress senza attuare un recupero più che valido. Il nuovo Repartino Psichiatrico – concludono i sindacalisti – deve essere gestito h24 con tutte le figure professionali previste e non lasciato alla sola gestione della Polizia Penitenziaria. La ASL RM6 deve prendersi le sue responsabilità senza continuare a girarsi dall’ altra parte, come attualmente sta recitando.