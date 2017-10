Controlli dei Nas al Tiburtino: sequestrati 100 chili di alimenti

Oltre 100 chili di alimenti privi di tracciabilità con sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.500 euro. E' il risultato dei controlli agli esercizi pubblici, per la verifica del rispetto delle normative di settore, operati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS che hanno controllato 3 attività, segnalandole all’ASL competente per carenze strutturali. Le verifiche la sera di giovedì.

Carabinieri al Tiburtino e San Basilio

Le verifiche agli esercizi commerciali sono arrivate nell'ambito di una più ampia operazione che ha visto i Carabinieri del Gruppo di Roma in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS, attuare intensi controlli nei quartieri San Basilio e Tiburtino.

Tre arresti

Ad esito dell’attività, svolta per prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e per rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree periferiche della Capitale, i Carabinieri hanno arrestato 3 persone, una quarta è stata denunciata e contravvenzionato diverse attività commerciali.

Donna pusher

Una 43enne romana, senza occupazione, è stata colta in flagranza mentre cedeva dosi di cocaina ad un giovane. La donna, arrestata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata trovata in possesso di altre dosi della stessa sostanza e circa 500 euro, provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Evasione dai domiciliari

Una 44enne romana è stata arrestata per evasione perché “pizzicata” dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione in via Dameta, zona La Rustica, dove si sarebbe dovuta trovare agli arresti domiciliari per precedenti reati. Ai domiciliari si trovava anche un 28enne romano che i Carabinieri hanno arrestato dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma, a seguito della richiesta di aggravamento di misura cautelare avanzata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza, per le reiterate violazioni degli obblighi. Anche un 23enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori la sua abitazione ed è stato denunciato a piede libero.

Controlli stradali

Nel corso delle operazioni sono state identificate e controllate 72 persone ed eseguiti accertamenti su 52 veicoli, molti dei quali, sanzionati per violazioni al codice della strada.