Cultura della legalità al Quadraro, i carabinieri incontrano i giovani della Scuola Damiano Chiesa

“Voi carabinieri rischiate la vita ogni giorno per noi cittadini, e pensare che ci stanno ragazzi che vi insultano, dicono che non sapete niente, non servite a niente, ma non è vero. Senza di voi non saremmo uno stato come questo”.

Il piccolo alunno della Scuola Damiano Chiesa di viale dei Consoli ha mancato la maiuscola alla parola “stato” ma, a suo modo, ha ben sintetizzato la giornata trascorsa in compagnia dei carabinieri che, evidentemente, deve essergli proprio piaciuta.

L’istituto di viale dei Consoli al Quadraro è stato infatti tappa di alcuni militari dell’Arma, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comando Provinciale di Roma per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Questi ultimi hanno potuto osservare da vicino le autoradio in dotazione al Nucleo Radiomobile, accarezzare due cavalli del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo e assistere ad una dimostrazione del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria.

Non solo bullismo

Diversi e delicati i temi trattati nel corso della giornata anche con l’aiuto degli insegnanti: si è parlato di bullismo e cyberbullismo, dell’uso corretto della rete, dei pericoli derivanti dall’uso della droga e di quanto sia importante il sostegno e l’aiuto ai compagni in difficoltà.

Grande interesse è stato riscontrato da parte dei ragazzi circa i pericoli che si possono celare dietro i social network, così come dell’incontrollabile divulgazione di ciò che viene condiviso sul web.

I bambini, infine, hanno realizzato dei componimenti per i loro ospiti, come quello riportato in apertura.

Gallery