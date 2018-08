La scienza aiuta la fede: Dna incastra ladro che rubò nella casa del parroco

La scienza in soccorso della fede: l'esame del Dna ha incastrato il ladro che rubò in casa di un parroco a Rignano Flaminio. Il 41enne romeno, con precedenti specifici, è ora denunciato a piede libero per furto.

In realtà gli accertamenti svolti nei laboratori del R.I.S. di Roma hanno dato solo conferma dei sospetti dei carabinieri. Nel corso del sopralluogo eseguito sul luogo del reato, i militari isolarono delle tracce di sangue lasciate a terra dal ladro che, evidentemente, non si era reso conto di essersi ferito durante l’effrazione.

Ma notarono, inoltre, che le tracce ematiche proseguivano in direzione della casa del 41enne, ubicata a poche centinaia di metri dall’appartamento del sacerdote. Il profilo genetico perfettamente sovrapponibile a quello repertato ha permesso quindi di chiudere il cerchio intorno al cittadino romeno.