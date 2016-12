Carabinieri pagano albergo a una rifugiata e alla sua bambina

Una bella storia di umanità quella raccontata da Famiglia Cristiana e che racconta di due carabinieri-angeli che hanno salvato dal gelo Mireille e sua figlia Lucia. Succede a Roma, in zona San Pietro.

Un piccolo grande miracolo di Natale. Mireille viene dal Congo, è in Italia con la bimba di 3 anni come rifugiata politica. La donna la scorsa notte era sola in strada, al freddo. Stringeva a sé la piccola Lucia vestita a malapena con abiti estivi. I due carabinieri di pattuglia, contattati dalla casa famiglia 'Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis', sono accorsi subito.

Mireille, si legge su Famiglia Cristiana, aveva bussato alla porta della casa d'accoglienza per chiedere di trascorrere la notte e scampare alla gelata ma lì non c'era più posto. Anche i servizi sociali del Comune di Roma, secondo il racconto, "non hanno potuto fornire assistenza per la notte". E così i militari dell'Arma hanno girato in lungo e in largo la Capitale alla ricerca di una sistemazione.

Poi la decisione, presa di comune accordo, di portare la donna all'hotel Marc'Aurelio in via Gregorio XI nel quartiere Boccea. "La signora e la bambina sono nostre ospiti" hanno detto i due carabinieri della Compagnia San Pietro che hanno pagato la camera matrimoniale, acquistato latte, biberon, biscotti, qualche vestitino e un pasto per Mireille che ha ringraziato gli "ali angeli di Roma".