Carabinieri inseguono treno in auto e bloccano tre ladre: avevano borseggiato un'anziana

Avevano derubato del portafogli un'82enne romana che si trovava alla stazione ferroviaria Prenestina e quando la vittima ha dato l'allarme al 112, le furfanti erano salite a bordo di un convoglio in partenza, facendo perdere le proprie tracce.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ha diramato la nota sull'episodio appena accaduto e una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, trovandosi nelle immediate vicinanze, ha deciso di inseguire quel treno regionale e di anticipare il suo arrivo alla fermata successiva, prevista alla stazione ferroviaria di Tor Sapienza.

All'arrivo del convoglio, i Carabinieri sono saliti a bordo riuscendo a bloccare le tre borseggiatrici che, convinte di averla fatta franca, si stavano già spartendo il bottino.

A finire in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso è stata una bosniaca di 33 anni, con precedenti e proveniente dal campo nomadi di via di Salone, che aveva materialmente sfilato il portafogli dalla borsa della vittima.

Le sue socie di 33 e 37 anni, anche loro pregiudicate e provenienti dall’insediamento di via di Salone, sono state denunciate a piede libero per lo stesso reato.

La refurtiva, compresi i documenti che le ladre avevano gettato nei locali servizi igienici del treno, è stata interamente recuperata e restituita all'anziana vittima.