San Basilio, carabinieri in borghese per confondere le vedette: 3 arresti

Vestiti in borghese: così i carabinieri di Montesacro, nel corso dei pattugliamenti quotidiani nel quartiere di San Basilio, hanno confuso le vedette e arrestato 3 pusher romani di 19, 30 e 39 anni, per detenzione si fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inutile il tentativo dei tre di disfarsi delle tantissime dosi.

Questa volta i pali sono stati raggirati dai militari in borghese che sono piombati addosso ai pusher senza dargli il tempo di far sparire la droga.

I militari li hanno sorpresi in via Corinaldo, trovandoli in possesso di complessivi 100 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per essere vendute. Il ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari mentre gli altri due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.