Carabinieri si fingono turisti: così hanno fermato i venditori abusivi del Colosseo

Si sono finti turisti per fermare i venditori abusivi al Colosseo. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro che hanno bloccato tre cittadini del Bangladesh di 42, 44 e 47 anni. I tre cercavano, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, di vendere i loro prodotti ai turisti in piazza del Colosseo senza alcun permesso.

Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà, per "molestie e disturbo a persone". Dodici i venditori ambulanti, la maggior parte cittadini del Bangladesh, ma anche del Mali, della Mauritania e del Capo Verde, sorpresi dai Carabinieri mentre vendevano oggetti vari che sono stati sequestrati. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 60.000 euro.

Sempre al Colosseo, i Carabinieri hanno proposto per il 'Daspo Urbano' altri 2 cittadini del Bangladesh sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito alla fermata della metropolitana Colosseo, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito. Nei loro confronti, i Carabinieri hanno anche inviato la segnalazione al Sindaco di Roma per una multa da 100 a 300 euro ciascuno.