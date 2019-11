Sperona auto dei carabinieri durante inseguimento, feriti due militari

Non si è fermato all'alt ingaggiando un inseguimento con i carabinieri. Un tentativo di fuga disperato terminato con una gazzella dell'Arma speronata e due militari costretti alle cure dell'ospedale. E' accaduto a Monterotondo, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia eretina hanno poi arrestato, in flagranza di reato, per resistenza e lesioni stradali un 36enne residente nel Comune della provincia a nord della Capitale.

In particolare il 36enne, al fine di eludere un controllo dei militari, si dava a precipitosa fuga. Ne nasceva un inseguimento dello stesso da parte di due pattuglie che si concludeva con lo speronamento di una di queste. L’uomo, rimaneva leggermente contuso mentre i militari giungevano al pronto soccorso uno in codice rosso e l’altro in codice giallo.

Lo stesso, trovato positivo alla cocaina, nonché in possesso di grammo 1 di analogo stupefacente e privo di copertura assicurativa, veniva tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni stradali in relazione a guida sotto l’influenza di stupefacenti. Lo stesso dovrà apporre, quotidianamente, la firma presso la Stazione CC di Monterotondo.