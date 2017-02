Controlli straordinari a Porta Portese: quattro arresti e sei denunce

Un pomeriggio di controllo serrati, tanto è bastato ai carabinieri per arrestare quattro persone e denunciarne sei. Siamo in zona Porta Portese, tra Trastevere e Testaccio. Qui i militari dell'Arma della Compagnia Trastevere e del Nucleo Radiomobile di Roma, unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria, con il supporto specialistico dei Carabinieri del N.A.S (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Roma, hanno portate a termine un servizio straordinario di controllo del territorio.

I QUATTRO ARRESTI - Il bilancio dell’operazione, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di illegalità, è di 4 persone arrestate: un cittadino delle Bahamas, di 44 anni, con precedenti, per violazione dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto; una cittadina romana di 45 anni, con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli per furto aggravato, dovendo espiare una pena di due anni e cinque mesi di reclusione; un cittadino romeno di 41 anni, con precedenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Tribunale Ordinario di Roma dovendo espiare una pena di 4 mesi di reclusione per reato di furto aggravato; un romano di 64 anni, controllato in strada, è risultato destinatario di un ordinanza di carcerazione dovendo espiare una pena di 5 anni di reclusione a seguito di una condanna per rapina aggravata.

LE SEI DENUNCE - Altre 6 persone sono state denunciate a piede libero: un cittadino romano di 54 anni per inosservanza del foglio di via obbligatorio; un cittadino egiziano di 25 anni, con precedenti, sorpreso in possesso di 16 grammi di hashish; un cittadino romano di 22 anni, con l’accusa di ricettazione, poiché sorpreso alla guida di un’auto rubata; un cittadino tunisino di 46 anni, titolare di un bar, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; due fratelli entrambi cittadini romani titolari di un bar per tentata frode in commercio.