Evade dai domiciliari, stava cercando la compagna in strada per risolvere dei dissidi

Un 47enne di Colleferro, agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Segni che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato il malfattore mentre si aggirava tra le vie del centro cittadino in cerca della sua ex compagna, con cui aveva intenzione di chiarire dei “dissidi”.

Evade dai domiciliari a Colleferro

L’uomo è stato arrestato ed accompagnato in caserma, e trattenuto in attesa del rito direttissimo. All’esito del giudizio, l’arresto è stato convalidato e per il 47enne si sono aperte le porte del carcere di Velletri dove i militari hanno provveduto ad accompagnarlo.