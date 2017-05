Sicurezza: carabinieri a cavallo anche a Colle Oppio e Caffarella

Dopo Villa Borghese, Villa Pamphili, Parco del Pineto e Castel Sant’Angelo, le pattuglie del 4* Reggimento a cavallo arrivano anche a Colle Oppio e al parco della Caffarella. L’iniziativa, voluta dal comando provinciale dei carabinieri, è finalizzata a potenziare i servizi di vigilanza all’interno delle aree verdi.

Una maggiore sicurezza, quindi, per quanti intendono trascorrere del tempo in uno dei parchi e dei luoghi pubblici della città eterna. I carabinieri non saranno presenti solo a cavallo ma anche con pattuglie, a piedi e a bordo di auto elettriche e avranno i consueti compiti di vigilanza. L’obiettivo, infatti, è garantire una permanenza serena alle persone che vivono le aree pubbliche attrezzate, contrastando eventuali illeciti e degrado.