Carabinieri, 206° anniversario della fondazione dell'Arma: il bilancio dell'ultimo anno a Roma

In occasione del 206° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che ricorre oggi 5 giugno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma tracciano un bilancio delle attività svolte, nell’ultimo anno. Sul fronte del contrasto alla criminalità, i Carabinieri, a Roma e Provincia hanno arrestato circa 7000 persone, denunciandone a piede libero quasi 22000. In primis, però, al di là dei risultati operativi, va sottolineato l’impegno profuso dai Carabinieri di Roma e Provincia di vicinanza alla popolazione, durante tutte le fasi dell’emergenza sanitaria.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno garantito, infatti, una quotidiana attività di sensibilizzazione e informazione dei cittadini attraverso sia le 174 Stazioni che i servizi di prevenzione presenti sul territorio, sia gli operatori impiegati nelle attività proattive di “risposta al cittadino” (112 NUE e posta elettronica), attestate presso le 15 Centrali Operative di Roma e provincia.

La celebrazione della festa dell’Arma, come di consueto, rappresenta anche un importante momento di riflessione per tracciare non solo un bilancio dei risultati operativi conseguiti ma anche evidenziare episodi che confermano il secolare ed indissolubile legame che unisce i Carabinieri ai propri concittadini; come nell’episodio, avvenuto in Roma il 18 gennaio, in cui una bambina di appena 20 giorni è stata salvata dal Vice Brigadiere Angelo Perillo della Compagnia Roma Trionfale. Nella circostanza il militare, libero dal servizio e nel transitare lungo via Simone Saint Bon, udita la richiesta di aiuto dei genitori della neonata che, divenuta cianotica, non riusciva a respirare, praticava, la manovra di Heimlich permettendo la ripresa della respirazione autonoma.

Un particolare pensiero corre ai familiari ed alla memoria del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, già in servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma – Piazza Farnese, ucciso la notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019 durante l’espletamento di un servizio.

Di seguito si elencano sinteticamente le principali attività svolte: