Carabiniere ucciso, indagato collega di Cerciello: Varriale accusato di "violata consegna"

Andrea Varriale, il collega del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso a coltellate il 26 luglio scorso nel quartiere Prati a Roma, è indagato dalla Procura militare. Secondo quanto emerso dalle indagini entrambi i carabinieri la sera del 26 luglio si erano presentati disarmati all'appuntamento con i due americani Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale-Hjorth, ora in carcere per l'omicidio del vicebrigadiere.

Alla luce di questo sviluppo dell'indagine l'iscrizione risulta un atto dovuto e a Varriale viene contestato l'articolo 120 del codice penale militare di pace che riguarda la "violata consegna" da parte di militare di guardia o di servizio.

Parallelamente prosegue il lavoro della procura militare anche sul fascicolo aperto in relazione alla diffusione della foto di Natale Hjorth ammanettato e bendato nella caserma di via in Selci. Lo scorso agosto era stato iscritto nel registro degli indagati un militare a cui viene contestata la 'divulgazione di notizie segrete o riservate'.

Secondo quanto emerso il militare scattò la foto per cui è oggi indagato e la condivise "in una chat di carabinieri (sapendola riservata) anche e soprattutto - si legge - al fine di rassicurare tutti dell'arresto nonché di far notare che l'informazione inizialmente fornita dal 'partner' di Mario era totalmente inesatta".

La foto però poi "è stata inopinatamente consegnata alla stampa da un altro carabiniere, quasi certamente non partecipante alla chat - si legge nella memoria difensiva del maresciallo depositata alla Procura ordinaria e a quella militare.- che per quanto emerge dalle notizie pubblicate in questi giorni sarebbe stato già individuato dai vertici dell'Arma. Il rischio tuttavia è che la chat sia stata ad oggi già cancellata, e se così fosse la si potrà recuperare unicamente mediante server, dovendosi a tal fine conferire una delega specifica alla Polizia Postale".