Carabiniere ucciso, le indagini continuano: nuovo sopralluogo nella stanza dei due americani

Continuano le indagini in merito alla morte di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma. Dalla mattinata di oggi, infatti, sono in corso alcuni accertamenti da parte dei militari dell'Arma nella stanza dell'hotel LeMeridien Visconti dove hanno alloggiato i due americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, accusati a vario titolo di con 11 coltellate, di cui Elder è reo confesso.

Accertamenti "irripetibili" nella stanza degli americani

Nei giorni scorsi nella camera 109 dell'algergo in zona Prati erano stati trovati l'arma del delitto, nascosta nel controsoffito, e un flacone di psicofarmaco utilizzato da Lee Elder. "Oggi è una giornata determinante, faremo accertamenti irripetibili", ha detto Massimo Ferrandino, avvocato di Rosa Maria Esilio, vedova di Cerciello Rega in diretta a Radio Crc.

Le indagini sulla morte di Mario Cerciello Rega

"La vedova - ha aggiunto l'avvocato - è afflitta da un grandissimo sconforto, ma l'Arma le è vicina h24, cercando di sostenerla il più possibile. Oggi ci saranno degli accertamenti irripetibili: tra pochissimi minuti entreremo nell'albergo dove hanno soggiornato i due americani. Le indagini continueranno poi nei laboratori del Ris, con tecnici e consulenti di parte. Ci sentiamo totalmente tutelati da due magistrati che, con scrupolo e serietà, stanno portando avanti le indagini. Siamo sereni. L'estradizione non la prendo nemmeno in considerazione. Posso garantirvi che la difesa farà di tutto affinché ciò non accada. Mario - ha concluso Ferrandino - era il carabiniere che, in un anno, portava a termine più operazioni con successo nella propria caserma".

Che le indagini fossero continuate lo aveva annunciato anche il Procuratore Michele Prestipino nella conferenza stampa di ieri nella quale il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro aveva sottolineato come il vicebrigadiere Rega fosse in "servizio" ma senza arma "lasciata nell'armadietto".

Il nuovo avvocato di Natale Hjorth

Nel frattempo Natale Hjorth ha nominato Francesco Petrelli come il nuovo legale difensore. L'avvocato Petrelli rappresenta anche il carabiniere Francesco Tedesco, il 'superteste' imputato nel processo in Corte d'Assise che riguarda il pestaggio in caserma subito da Stefano Cucchi la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009.

Le indagini sulla foto dell'americano bendato

Nella giornata di oggi la Procura di Roma ha confermato anche che il carabiniere che avrebbe bendato Gabriel Christian Natale Hjorth è indagato. C'è riserbo invece in merito all'ipotesi di reato di cui è accusato il carabiniere. La foto del giovane americano era stata poi diffusa sui social e alla stampa.