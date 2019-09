Carabiniere ucciso, Cerciello Rega e Varriale senza pistola e tesserino

Andrea Varriale e Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellate in via Pietro Cossa a Roma, erano entrambi senza pistola e non avevano con loro i tesserini di riconoscimento.

A distanza di un mese e mezzo dall'omicidio di cui sono accusati Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale-Hjorth emergono una serie di particolari, in precedenza smentiti dall'Arma dei Carabinieri.

Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale disarmati e senza tesserino

In quella tragica notte, all'appuntamento con i due americani che dovevano restituire lo zaino rubato a Sergio Brugiatelli, i due militari sono andati entrambi disarmati.

E se Cerciello Rega fosse senza pistola era un fatto ormai noto è confermato dall'Arma stessa, che Varriale fosse disarmato è stata una sorpresa. Non solo, i due non avevano neanche i tesserini e Cerciello Rega non aveva neppure le manette, come spiega il Corriere della Sera:

Quattro giorni dopo il delitto il comandante provinciale di Roma aveva svelato che Cerciello Rega aveva lasciato la pistola nell'armadietto in caserma. Ma non era stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui — mentre il suo amico veniva colpito con 11 coltellate e moriva dissanguato — Varriale non avesse reagito sparando almeno un colpo in aria.

E di fronte ai magistrati coordinati dal procuratore reggente Michele Prestipino, Varriale è stato costretto ad ammettere: "Anche la mia pistola era nell'armadietto. Eravamo in borghese con bermuda e maglietta e l’arma si sarebbe vista".

Punti, questi, che saranno utilizzati dai legali difensori dei due giovani americani nelle fasi processuali.

Gli americani "polli" che uccisero Cerciello Rega

Secondo quanto emerge dalle intercettazioni depositate, i due ragazzi che cercavano droga a Roma erano considerati dei "polli", ma non lo erano. Erano tutt'altro che sprovveduti. È quanto riporta la Repubblica. Nelle oltre 200 pagine depositate ci sono tutti i momenti di quella tragica serata.

Dalle stesse carte emerge anche come Brugiatelli non sia mai stato un informatore e che, nei mesi precedenti, non ci sia mai stato alcun contatto con Cerciello Rega e Varriale. Anzi, nel pedinamento si intuisce come i Carabinieri non conoscano proprio l'uomo: "Ci sta il pelato che secondo me sta facendo da intermediario".

Non solo le ricostruzioni hanno evidenziato che Elder Lee e Natale Hjorth si erano già recati sul luogo che successivamente sarebbe diventato del delitto. Perlustrazioni che, secondo l'accusa, sarebbero da classificare come "sopralluoghi preventivi a caccia di eventuali telecamere".

Carabiniere ucciso: il video degli americani

Si muovono nervosamente avanti e indietro, si nascondono tra le auto. È quanto si vede nel video che copre i 24 minuti dall'uscita dall'hotel di Natale Hjort e Elder Lee fino a poco prima dell'incontro con Brugiatelli per la restituzione dello zaino sottratto, a cui si sono presentati il vicebrigadiere Cerciello Rega e il suo collega Varriale.

Nelle immagini, ora agli atti dell'inchiesta e depositate, si vedrebbero i due ragazzi camminare nervosamente, compiere una sorta di perlustrazione, passando avanti e indietro davanti a un bar, poi tra le auto in sosta in attesa dell'incontro.

Il processo e l'udienza al Tribunale del Riesame

L'udienza di Natale Hjorth davanti al tribunale del Riesame nel frattempo è stata slittata al 16 settembre, mentre i legali di Elder, reo confesso dell'omicidio, hanno rinunciato al ricorso al Tribunale della Libertà valutando la perizia psichiatrica. I nuovi elementi emersi saranno sicuramente utilizzati dai legali.