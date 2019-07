Carabiniere ucciso a coltellate a Roma: caccia agli assassini

Tragedia a Roma dove un carabiniere è stato ucciso a coltellate. L'omicidio si è consumato a Prati. Per il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega non c'è stato nulla da fare, è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto si apprende il militare di 35 anni è deceduto, in servizio, questa notte, a Roma dopo essere stato accoltellato da un individuo, probabilmente un cittadino africano nel corso di un servizio per assicurare alla giustizia gli autori di un furto con tentativo di estorsione in via Pietro Cossa, a Prati.

Mario Cerciello Rega morto a Roma

Il sovrintendente, con altri colleghi che stavano svolgendo le indagini, si era appostato per fermare due persone ritenute responsabili di un furto e conseguente tentativo di estorsione, quando una delle due ha estratto un coltello e ha ferito più volte il vicebrigadiere dei Carabinieri mortalmente. Inutili i soccorsi presso l'ospedale Santo Spirito dove il militare è poi deceduto.

I commenti sulla morte di Mario Cerciello Rega

Secondo quanto riportarto dall'Arma il militare è stato colpito 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. In gergo si chiama 'cavallo di ritorno'

L'identikit di chi ha ucciso il Carabiniere a Roma

Secondo quanto riportato da diverse fonti sindacali le forze dell'ordine sono alla ricerca di "due magrebini alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera altro con felpa viola, uno dei due ha i capelli mesciati". Un identikit reso noto anche sui social. Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ha annunciato una vera e propria "caccia a l'uomo su Roma".

"Pene esemplari": i commenti dei politici

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta saputa la notizia ha così commentato: "Stingo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sono vicina all'Arma dei Carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto".

"Vorrei esprimere il cordoglio nei confronti della famiglia del giovanissimo carabiniere morto mentre eseguiva il suo lavoro. E' un momento doloroso e di cordoglio, poi sarà necessario attendere gli esiti delle indagini", ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agorà su Raitre.

Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. @Eli_Trenta: mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei @_Carabinieri_ e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 26, 2019

L'Arma è in lutto per Mario Cerciello Rega

"Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. - si legge in una nota - Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta: l'infinito. Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio".

