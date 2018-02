Carabiniere spara alla moglie, poi si barrica in casa con le figlie

Un appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, ai Castelli Romani, al termine del lavoro si è recato in casa della moglie da cui si stava separando e le ha sparato con la sua pistola di ordinanza. La donna è stata soccorsa e si trova ora in fin di vita all'ospedale San Camillo di Roma. Teatro della tragedia un appartamento che si trova al residence Collina dei pini, a Cisterna di Latina. E' accaduto questa mattina intorno alle 5:00.

Carabiniere spara alla moglie a Latina

L'uomo, l'appuntato Luigi Capasso 44 anni di Napoli, ha raggiunto la donna, Antonietta Gargiulo di 39 anni, mentre stava uscendo per andare a lavoro, alla Findus di Cisterna, ed era in garage. Qui, dalle prime informazioni, l'attendeva il marito che al culmine di un violento litigio ha esploso i colpi che l'hanno ferita gravemente raggiungendola alla mandibola, alla scapola ed all'addome.

Barricato in casa con le figlie

Dopo aver sparato alla moglie, il militare si è barricato in casa con le figlie, di 8 e 13 anni, dove si trova ancora in questo momento, tenendole in ostaggio. La situazione è seguita dal comando provinciale dei carabinieri di Latina. Sul posto anche il comandante Gabriele Vitagliano. Sul posto è arrivato anche il magistrato Giuseppe Bontempo.

Separazione con la moglie

Da quanto si apprende tra marito e moglie era in corso la separazione, una separazione forse mai accettata dall'uomo. Una storia i cui contorni sono difficili da ricostruire al momento. Sulla sua pagina Facebook il carabiniere lascia trasparire una vita tranquilla, di viaggi e giornate al ristorante. C'è anche qualche momento più cupo; lo scorso 10 febbraio aveva pubblicato un foto con una la frase: "Non dire mai a me non accadrà, io non lo farei mai, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato".

ORE 10:30 - Sul posto è arrivata anche un’amica di famiglia che sarebbe entrata insieme ai carabinieri nell’appartamento e che potrebbe persuadere l'uomo desistere. L’appartamento intorno alle 10.30 è stato raggiunto anche dal comandante provinciale dei carabinieri di Roma Antonio De Vita. I militari dell'Arma stanno al momento trattando con il 44enne per convincerlo ad arrendersi e a liberare le bambini

ORE 10:45 - Arrivano aggiornamenti anche dall'ospedale San Camillo di Roma: la donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola ed è ricoverata in prognosi riservata in condizioni delicatissime.

ORE 11.15 - L'uomo, nonostante i tentativi dei carabinieri, è ancora barricate in casa; per precauzione è stato staccato il gas in tutta la palazzina di via Collina dei Pini. Sul posto è arrivato in mattinata anche il parroco don Livio della parrocchia di San Valentino.

ORE 11.35 - Qualche minuto dopo le 11.30 due auto dei carabinieri e un furgone si sono allontanati in tutta fretta da via Collina dei Pini, mentre la zona è stata sorvolata da un elicottero dei carabinieri.

ORE 11.45 - "Temiamo per il peggio ma non abbiamo ancora notizie definitive" ha detto comandante provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Gabriele Vitagliano rispondendo alle domande della stampa e confermando che nell'appartamento di via Collina dei pini non è entrato nessuno.