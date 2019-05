Ladispoli: a bordo di scooter rubato ignora l'alt e investe carabiniere

Ha evitato l'alt e investito in carabiniere. E' successo a Ladispoli dove i militari dell'Arma, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno imposto l'alt a uno scooter. Il conducente invece di fermarsi per i controlli di routine ha aumentato la velocità e investito un militare per poi scappare a piedi abbandonando il motociclo.

I militari lo hanno rincorso e dopo poco lo hanno bloccato e condotto in caserma. Al termine degli accertamenti è stato accertato che l’uomo, un 23enne romeno con precedenti, era alla guida di un motociclo denunciato rubato lo scorso 26 aprile.

Il carabiniere investito, successivamente visitato presso il Posto di Primo Intervento di Ladispoli, è stato giudicato guaribile in pochi giorni per le lesioni riportate. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con le accuse di ricettazione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.