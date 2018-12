Carabiniere aggredito, Co.Ce.R.: "Violenza subita fa meno male di promesse non mantenute da Governo"

"Chi tocca un carabiniere (o un militare) tocca lo Stato. Servono maggiori tutele: a Roma ho visto un comportamento esemplare, gli darò un encomio!". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, sul caso del carabiniere aggredito a Roma, giovedì sera, da un gruppo di persone al termine della partita di Europa League Lazio-Eintracht.

Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso. Il Co.Ce.R., Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare, nell'esprimere solidarietà al Carabiniere ferito ringrazia tutte le Autorità governative e tiene a sottolineare che "il caso in esame è solo uno tra i tanti che quotidianamente si consumano in tutto il territorio nazionale ai danni delle Forze dell’Ordine".

"Per questo motivo, l’organismo di rappresentanza coglie l’occasione per ricordare al Governo che la solidarietà e la riconoscenza nei riguardi delle Forze dell’Ordine, non può limitarsi, e soprattutto concludersi, con i rituali apprezzamenti che puntualmente svaniscono in poco tempo, come un’onda che si infrange rumorosa su una scogliera per dissolversi immediatamente dopo nel nulla", si legge in una nota.

"I Carabinieri sono stanchi di aspettare e dicono "basta" alle promesse alle quali sinora non sono seguiti i fatti, o perlomeno quegli indispensabili provvedimenti pubblicizzati in campagna elettorale. - si continua il comunicato - Un contratto dignitoso, una riforma pensionistica che restituisca la meritata serenità, un nuovo riordino dei ruoli che finalmente possa sanare le evidenti iniquità causate dal recente impianto normativo, rivelatosi un bluff. E poi, leggi più adeguate che garantiscano certezza della pena e contestualmente tutelino chi rischia la vita per contrastare chi delinque; strumenti idonei a preservare l’incolumità di chi opera sulla strada, mettendolo in condizioni di essere sempre pronto ed efficiente; maggior numero di assunzioni per sanare almeno in parte la grave carenza organica".

Poi ancora. "Oggi, lo stipendio di un Carabiniere monoreddito con famiglia a carico, non consente di arrivare a fine mese; per questo motivo, è sempre più frequente incontrare militari che, loro malgrado e solo per sostentare i loro congiunti, svolgono lavori in nero durante l’unico giorno di riposo settimanale. - sottolinea il Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare - Non dimentichiamoci che l’Arma, ancor prima delle altre amministrazioni pubbliche, successivamente interessate dalla spending review, ha intrapreso di iniziativa ogni forma di risparmio – vedasi blocco salariale, turnover, accorpamenti, soppressioni ecc. ecc. -: sacrifici, questi, che si sono ripercossi sulle condizioni economiche e di servizio dell’intero comparto e, di riflesso, sulla sicurezza nazionale".

"E allora basta con le recite, è giunto il momento che questi inaccettabili sacrifici derivanti da altrettanti provvedimeti, alcuni di essi evidentemente illegittimi, abbiano una fine, smettendo di offendere la dignità di donne e uomini in uniforme che, come sempre, sono pronti a rischiare la vita, a scapito delle proprie famiglie, per poco più di un migliaio di euro. - conclude il comunicato - No, grazie Governo, con questi presupposti preferiamo continuare a servire lo Stato come facciamo da piu di due secoli, rimanendo a testa alta nella nostra nobile povertà e sofferenza, quindi sappiate sin da adesso che non accetteremo mai un aumento tanto irrisorio quanto offensivo che non consentirebbe di acquistare neanche un caffè al giorno".