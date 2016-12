Capodanno, Roma festeggia al Circo Massimo e sui ponti della città

Tutto pronto a Roma per l'ultimo dell'anno. Dopo le polemiche per il concertone saltato e la festa messa in piedi in fretta e furia, con le paure per l'allarme terrorismo e con la novità della festa che darà il benvenuto al nuovo anno, dal Circo Massimo ai ponti della città, è tutto pronto per l'ultimo dell'anno.

LE FESTE - Niente concerto, ma per Roma non sarà un Capodanno senza festa. "Si fa festa al Circo Massimo". Dalle 22 un grande appuntamento per aspettare e festeggiare insieme il nuovo anno tra dj set, spettacolo di luci e incredibili performances acrobatiche internazionali. (LEGGI QUI TUTTO IL PROGRAMMA). Una festa unica nella splendida cornice del Circo Massimo che per una notte diventerà ancora più suggestiva grazie ad un affascinante spettacolo di luci che si unirà alla musica dance, pop e rock con una speciale “fusione” tra 66K e i violoncelli dei 100Cellos diretti da Enrico Melozzi per un countdown all’insegna del divertimento. Una notte unica che passerà poi il “testimone” alla Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere (LEGGI QUI TUTTO IL PROGRAMMA) che inizierà alle 3.30 del mattino offrendo alla città ben 24 ore di iniziative e manifestazioni per tutte le età. (LEGGI QUI TUTTO IL PROGRAMMA)

ORARI METRO E BUS A CAPODANNO A ROMA - E' l'assessora Meleo a spiegare come si articoleranno i trasporti: "Come tutti gli anni la notte di Capodanno il servizio metro sarà attivo fino alle 2.30. Non cambia nulla rispetto al passato. Le ultime corse del trasporto di superficie invece partiranno alle 21. Ma romani e turisti in giro per la Capitale potranno utilizzare, dalle 21 alle 2.30, 16 linee bus speciali che collegheranno le periferie al centro, al Lungotevere o ai principali nodi di scambio. Il servizio tpl di superficie riprenderà poi regolarmente la mattina del 1° gennaio alle 8". Sedici linee saranno in servizio straordinario notturno a Capodanno sino alle 2,30 del mattino, si tratta dei collegamenti H, 2, 50, 128, 170, 200, 201, 280, 336, 544, 766, 881, 905, n3, n6, n14. Il servizio della linea 2 sarà effettuato in bus. Il Circo Massimo diventa isola pedonale dalle 19 del 31 dicembre fino alle 2. Si potrà accedere attraverso i varchi a via dei Cerchi, all'altezza di piazza di Porta Capena e di piazza di Santa Anastasia, a via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno, a piazza Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane, a via della Greca/via Clivio dei Pubblici. Rimossi tutte i veicoli da queste strade. Chiuse al traffico i via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane, da piazza Santa Prisca a piazza Ugo La Malfa, ad esclusione dei residenti. (LEGGI TUTTI GLI ORARI)



ALLERTA SICUREZZA - Notte di San Silvestro blindata nella Capitale con la Questura di Roma che ha messo a punto il piano "Capodanno sicuro". Nella prima fase, sorvegliato speciale, oltre al Colosseo, sarà il Circo Massimo, dove si prevede un consistente transito di persone ed il successivo stazionamento dalle ore 22.30, quando inizieranno una serie di spettacoli di intrattenimento. Nell’area sono stati realizzati, in collaborazione con Roma Capitale, 5 varchi di accesso nei quali saranno effettuati i controlli di sicurezza. Il piano, sempre dalle 19 del 31, prevede il presidio di tutte le maggiori piazze della capitale, con particolare attenzione a piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, Campo de' Fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur. A San Pietro ancora in vigore lo specifico piano di sicurezza adottato per l’anno giubilare. Dalle 3 del mattino del 1° gennaio, saranno presidiati i ponti dove sono previsti intrattenimenti per adulti e bambini fino alle 21. Dalle ore 13 del 1° gennaio il lungotevere, da ponte Garibaldi a ponte Sant'Angelo, sarà totalmente pedonalizzato per consentire una serie di eventi nei 4 ponti presenti in quel tratto. All’inizio della pedonalizzazione, sono previste fioriere antisfondamento, mentre per ciascun ponte vi saranno servizi dedicati con controlli di polizia, anche a mezzo metal detector. Oltre mille uomini, in uniforme ed in abiti civili, vigileranno tra la gente. Tutti i servizi sono studiati per realizzare condizioni di massima sicurezza, senza generare eccessive barriere o preoccupazioni. A completare il dispositivo, pattuglie appiedate, tiratori scelti, cavalli delle forze dell’ordine, poliziotti in bicicletta, nonché pattuglie della polizia fluviale che sorveglieranno la città navigando sul Tevere.